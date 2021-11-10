Диетолог назвала продукты, которые помогут быстрее вылечиться от COVID-19

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Людям, лечащимся от коронавирусной инфекции, следует включить в рацион продукты, богатые цинком, сообщила диетолог-нутрициолог Лера Лавски в интервью РИА Новости.

Эксперт объяснила, что цинк участвует в формировании Т-клеточного иммунитета, поэтому он включен в протоколы по лечению коронавируса.

Она уточнила, что цинк содержится как в продуктах животного, так и растительного происхождения.

"Цинк содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, в печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи", – рассказала Лавски.

Также диетолог отметила, что человек самостоятельно, без анализов, может определить, есть ли у него дефицит этого микроэлемента.

"При недостатке цинка почти всегда наблюдаются какие-то высыпания на коже, шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты. Псориаз, долгое заживление ран – все это тоже может быть симптомами дефицита микроэлемента", – пояснила специалист.

Ранее ученые обнаружили продукт, блокирующий распространение коронавируса. Они выяснили, что содержащееся в черном перце вещество пиперин может блокировать распространение COVID-19. Кроме того, к продуктам, способным блокировать ковид, также относятся виноград, шоколад и зеленый чай.

