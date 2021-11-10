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Общество

09:23

Эксперт раскрыл полезные свойства красной икры

общество еда

Фото: depositphotos/daffodil

Красная икра чрезвычайно богата полезными микроэлементами, оказывающими позитивное воздействие на иммунитет и сердечно-сосудистую систему, рассказала нутрициолог Екатерина Муравская. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в красной икре содержится фосфор, железо, кальций, йод, калий, хлор, марганец, медь, белок, фолиевая кислота, лецитин, витамины A, B, D, E, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Такой богатый арсенал полезных веществ оказывает мощное благотворное воздействие на иммунитет и предотвращает развитие атеросклероза, отметила Муравская.

"Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. (Икра. – Прим. ред.) эффективна для профилактики рахита, поддержания мужского здоровья (повышает потенцию. – Прим. ред.). В продукте содержится лецитин, который полезен для нервной системы и мозговой деятельности", – рассказала нутрициолог.

Муравская уточнила, что красная икра окажется полезной практически для всех, в том числе для беременных, детей и спортсменов. При этом, как и любой другой продукт, употреблять икру необходимо в меру.

"Не более одной чайной ложки в день, поскольку в икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя", – подытожила специалист.

Ранее россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру.

"Доктор 24": красная икра

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