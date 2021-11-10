Эксперт раскрыл полезные свойства красной икры

Фото: depositphotos/daffodil
Красная икра чрезвычайно богата полезными микроэлементами, оказывающими позитивное воздействие на иммунитет и сердечно-сосудистую систему, рассказала нутрициолог Екатерина Муравская. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, в красной икре содержится фосфор, железо, кальций, йод, калий, хлор, марганец, медь, белок, фолиевая кислота, лецитин, витамины A, B, D, E, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Такой богатый арсенал полезных веществ оказывает мощное благотворное воздействие на иммунитет и предотвращает развитие атеросклероза, отметила Муравская.
"Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. (Икра. – Прим. ред.) эффективна для профилактики рахита, поддержания мужского здоровья (повышает потенцию. – Прим. ред.). В продукте содержится лецитин, который полезен для нервной системы и мозговой деятельности", – рассказала нутрициолог.
Муравская уточнила, что красная икра окажется полезной практически для всех, в том числе для беременных, детей и спортсменов. При этом, как и любой другой продукт, употреблять икру необходимо в меру.
"Не более одной чайной ложки в день, поскольку в икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя", – подытожила специалист.
Ранее россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру.
"Доктор 24": красная икра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: