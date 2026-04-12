Песков усомнился, что Каллас смогла бы защитить диплом в МГУ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

"Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом", – отметил Песков.

Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала на 19 государств, в том числе несколько раз – на африканские страны. При этом доказательств и реальных примеров она не привела.

В ответ на это Песков посоветовал главе дипломатии ЕС больше не говорить на тему истории. По его мнению, у Каллас недостаточно знаний и квалификации, чтобы обращаться к истории.