В МИД заявили, что Россия тщательно подойдет к отбору нового генсека ООН

Российская сторона максимально тщательно подойдет к отбору кандидатов на пост нового генерального секретаря ООН. Об этом сообщил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он подчеркнул, что пост генсека ООН по-прежнему остается довольно значимым в контексте международной политики.

"Хотя формально эта должность носит сугубо административный характер, мы не устаем указывать, что в реальности занимающий ее чиновник располагает широким спектром рычагов для влияния на ход рассмотрения вопросов на повестке Организации, в том числе политических", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН начнутся с 20 апреля. Среди возможных кандидатов официально подали заявки гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и экс-президент Чили, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Власти Аргентины, выдвинувшие кандидатуру Гросси, отметили, что он прекрасно продемонстировал свои умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов.