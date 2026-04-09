Россия победила Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП

Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП). Об этом сообщает пресс-служба постпредства РФ при ООН.

"8 апреля по итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав исполнительного совета ВПП на период 2027–2029 годов. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей", – отметили в постпредстве.

Избрание РФ подтверждает признание вклада российской стороны в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.

В течение многих лет Россия выступала надежным и ответственным партнером ВПП. При этом базовые подходы страны к деятельности программы остаются неизменными, добавили в постпредстве.

В июне 2024 года СМИ сообщали, что российским организациям заблокировали доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН.

Ограничения были связаны с программой, по которой продовольствие в рамках гуманитарной помощи предоставляется государствам, находящимся в бедственной ситуации.

Россия была поставщиком продовольствия в течение 20 лет. Например, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. Эта продукция поставлялась в Сирию, Судан, Афганистан, Палестину и страны Центральной Азии.

