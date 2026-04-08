08 апреля, 09:16

Политика

Небензя заявил, что РФ не будет извиняться за вето на проект резолюции по Ормузу

Россия не будет извиняться за свое вето, наложенное на проект резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу. С такими словами обратился постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя к своему коллеге из США Майку Уолтцу.

"Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений", – цитирует постпреда газета "Известия".

Москва и Пекин отказались принимать документ, подготовленный Бахрейном, 7 апреля. Резолюция призывала государства, заинтересованные в коммерческих морских путях в данном регионе, к координации оборонительных мер для обеспечения безопасности судоходства и беспрепятственного прохода через канал. Также проект разрешал применение всех необходимых и соразмерных оборонительных средств, включая эскорт судов.

Свое решение российская сторона объяснила риском создания опасного прецедента для международного права. В частности, документ давал карт-бланш на агрессию против Ирана. Кроме того, принятие такой резолюции по Ормузскому проливу поставило бы под удар любые переговорные перспективы.

Канал, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, был закрыт в связи с началом военной операции США и Израиля против Исламской Республики. Изначально американский лидер Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, но Тегеран предупредил о полном перекрытии канала в случае реализации этих намерений.

Тем не менее спустя время Исламская Республика заявила, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив. Также было выдано разрешение на проход через канал кораблям, которые доставляют товары первой необходимости и гуманитарные грузы.

Временного открытия Ормузского пролива удалось достичь в апреле в рамках двухнедельного перемирия между сторонами конфликта. Это, в частности, было одним из условий, выдвинутых Трампом, для прекращения огня.

