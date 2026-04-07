Небензя: резолюция Бахрейна давала карт-бланш на агрессию против Ирана

Фото: ТАСС/Sipa USA/Lev Radin

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не смогла поддержать проект резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, предложенный Бахрейном, поскольку он создал бы опасный прецедент для международного права, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Дипломат отметил, что документ давал карт-бланш на агрессию против Ирана. Кроме того, принятие такой резолюции по Ормузскому проливу поставило бы под удар любые переговорные перспективы.

О том, что СБ ООН не принял резолюцию, стало известно 7 апреля. Такое решение было принято в связи с голосами против постоянных членов организации.

Резолюция призывает государства, заинтересованные в коммерческих морских путях в регионе, к координации оборонительных мер для обеспечения безопасности судоходства и беспрепятственного прохода через пролив. Уточняется, что от Ирана требовалось немедленное прекращение нападений на торговые суда, а также любых действий, препятствующих судоходству.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона отмечала, что будет уничтожать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Спустя время представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.