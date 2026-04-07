07 апреля, 20:12

Совбез ООН не принял подготовленную Бахрейном резолюцию по Ормузскому проливу

Совет безопасности ООН не принял резолюцию по Ормузскому проливу, подготовленную Бахрейном, в связи с голосами против постоянных членов организации, передает ТАСС.

В ходе голосования за выступили 11 членов Совбеза, против – Россия и Китай, воздержались – Пакистан и Колумбия. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ, против – Россия и Китай, воздержались Пакистан и Колумбия.

Резолюция призывает государства, заинтересованные в коммерческих морских путях в данном регионе, к координации оборонительных мер для обеспечения безопасности судоходства и беспрепятственного прохода через пролив. Документ разрешает применение всех необходимых и соразмерных оборонительных средств, включая эскорт судов.

От Ирана, в свою очередь, потребовали немедленно прекратить нападения на торговые суда и любые действия, препятствующие свободе судоходства. Также в резолюции подчеркивается необходимость соблюдения международного морского права.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

