Reuters: Иран будет пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме "вражеских"

Все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя исламской республики при Международной морской организации Али Мусави.

Он добавил, что это возможно при координации мер безопасности с Тегераном. Мусави подчеркнул, что к нынешней ситуации в Ормузском проливе привели атаки США и Израиля.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Кроме того, иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива. Он добавил, что Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.