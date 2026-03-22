Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 10:04

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Иран будет пропускать через Ормузский пролив все суда, кроме "вражеских"

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя исламской республики при Международной морской организации Али Мусави.

Он добавил, что это возможно при координации мер безопасности с Тегераном. Мусави подчеркнул, что к нынешней ситуации в Ормузском проливе привели атаки США и Израиля.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Кроме того, иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива. Он добавил, что Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика