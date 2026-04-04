Tasnim: Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам с товарами первой необходимости

Иран выдал разрешение на проход через Ормузский пролив кораблям, которые доставляют товары первой необходимости и гуманитарные грузы. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Канал оказался закрыт после начала в конце февраля военной операции США и Израиля против Исламской Республики.

Изначально американский лидер Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, но Тегеран предупредил о полном перекрытии канала в случае реализации этих намерений.

В ответ на это Трамп распорядился приостановить любые военные действия против иранских объектов. Спустя время СМИ заявили о готовности главы Белого дома закончить военную кампанию без открытия Ормузского пролива.

