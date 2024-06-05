РБК: России ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

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Российским организациям заблокировали доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников рынка, который сотрудничает с ООН.

По информации издания, ограничения связаны с программой, по которой продовольствие в рамках гуманитарной помощи предоставляется государствам, находящимся в бедственной ситуации. Россия была поставщиком продовольствия последние 20 лет. Например, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. Эта продукция поставлялась в Сирию, Судан, Афганистан, Палестину и страны Центральной Азии.

Информацию о соответствующих ограничениях подтвердила зампостпред России при ВПП и иных международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. Руководитель департамента гуманитарного сопровождения одной из компаний Дмитрий Сухов добавил, что блокировка доступа российским поставщикам связана с принципом страны происхождения товара. Кроме того, как он утверждает, появились претензии по качеству продукции, выставленные пост-фактум.

Ранее генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Как подчеркивает российская сторона, незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции, что негативно сказывается на потребителях из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.

