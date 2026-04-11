Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 06:52

Политика

Заседание Совбеза ООН по безопасности судоходства пройдет 27 апреля

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме безопасности судоходства 27 апреля. Об этом сообщил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"В ходе предстоящего в Нью-Йорке мероприятия планируем изложить наши принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны во всем Мировом океане", – цитирует дипломата РИА Новости.

Как правило, такие проблемы обсуждались на площадке Международной морской организации. Однако теперь эта тема включена в повестку ООН, отметил Логвинов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия считает вправе защищать свои интересы на фоне случаев пиратства в международных водах.

Политик напомнил, что за последние месяцы в международных водах неоднократно происходили случаи пиратства, которые в том числе наносили ущерб экономическим интересам России.

В частности, власти Великобритании разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции корабли.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика