Заседание Совбеза ООН по безопасности судоходства пройдет 27 апреля

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме безопасности судоходства 27 апреля. Об этом сообщил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"В ходе предстоящего в Нью-Йорке мероприятия планируем изложить наши принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны во всем Мировом океане", – цитирует дипломата РИА Новости.

Как правило, такие проблемы обсуждались на площадке Международной морской организации. Однако теперь эта тема включена в повестку ООН, отметил Логвинов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия считает вправе защищать свои интересы на фоне случаев пиратства в международных водах.

Политик напомнил, что за последние месяцы в международных водах неоднократно происходили случаи пиратства, которые в том числе наносили ущерб экономическим интересам России.

В частности, власти Великобритании разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции корабли.