09 апреля, 13:02

Песков: Россия будет защищать свои интересы на фоне пиратства в международных водах

Россия считает вправе защищать свои интересы на фоне случаев пиратства в международных водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации о появлении российского военного корабля рядом с побережьем Великобритании.

Ряд западных СМИ сообщали, что ракетный фрегат якобы сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию.

Песков напомнил, что за последние месяцы в международных водах неоднократно происходили случаи пиратства, которые в том числе наносили ущерб экономическим интересам России.

"Российская Федерация <...> будет обязательно принимать меры по защите своих интересов", – резюмировал пресс-секретарь президента.

До этого власти Великобритании разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции корабли.

Из-за подобных угроз Москва может применить асимметричные меры для защиты собственных интересов и обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше, указывал российский посол в Лондоне Андрей Келин. По словам посла, Россия не обязательно будет прибегать к мерам, связанным с британскими территориальными водами.

