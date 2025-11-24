AP: военные Британии сопроводили российские корвет и танкер в Ла-Манше

Фото: AP Photo/United Kingdom Ministry of Defence

Британский патрульный корабль перехватил корвет и танкер ВМФ России в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Уточняется, что после этого британский корабль сопроводил российские суда. Минобороны страны также направило в Исландию три разведывательных самолета Poseidon в рамках миссии НАТО по наблюдению за кораблями России в Северной Атлантике и Арктике.

В январе министр обороны Великобритании Джон Хили назвал российское исследовательское судно "Янтарь" шпионским кораблем, который якобы используется для картирования подводной инфраструктуры страны.

В посольстве России в Лондоне заявили, что обвинения в шпионаже в проливе Ла-Манш абсолютно несостоятельны. От Москвы подобные угрозы никогда не исходили, а провокационные действия в международных морских акваториях предпочитают принимать именно западные страны.

Позже Хили вновь обратился с посланием к России и Владимиру Путину из-за корабля "Янтарь". По словам министра, работавшее к северу от Шотландии судно якобы направило лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями.