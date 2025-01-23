Посольство РФ: обвинения Великобритании о шпионаже в Ла-Манше несостоятельны

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Обвинения Великобритании о шпионаже России судом "Янтарь" в проливе Ла-Манш абсолютно несостоятельны, заявили в российском посольстве в Лондоне.

"Выдвинутые британским оборонным ведомством обвинения в адрес России в создании неких угроз подводным коммуникациям этой страны и ее союзников по НАТО абсолютно несостоятельны. От России подобные угрозы никогда не исходили", – цитирует РИА Новости комментарий дипмиссии.

Как подчеркнули в посольстве, дестабилизирующие и провокационные действия в международных морских акваториях предпочитают принимать именно западные страны.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" шпионским кораблем, который якобы используется для картирования подводной инфраструктуры страны.

Между тем Франция ранее также обвинила Россию в наведении радара ПВО на самолет-разведчик. Министр вооруженных сил государства Себастьен Лекорню заявил, что французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России.

По словам Лекорню, самолет находился в международном воздушном пространстве и патрулировал Балтийское море в рамках операции НАТО.