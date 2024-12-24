RMF FM: разведывательный беспилотник США пролетел близко к границе РФ

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Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk 23 декабря совершил пролет над территорией Польши и Литвы рядом с Калининградской областью. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Согласно данным радиостанции, беспилотник был запущен с авиабазы Сигонелла в Италии, откуда он направился в Польшу, где облетел Сувалкский коридор вдоль границы с Литвой, а затем вернулся обратно почти тем же маршрутом. Беспилотник провел в воздухе около 17 часов, его полет, согласно данным радиостанции, был совершен в рамках миссии НАТО.

В июле канадские и американские истребители поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков РФ и КНР близ Аляски. Тогда в США заявили, что будут отвечать на подобные инциденты "присутствием на присутствие".

В августе как минимум три американских самолета-разведчика были замечены у берегов Черного моря. Истребители некоторое время кружили у побережья Черного моря. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.