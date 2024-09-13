Британский флот проследил за проходом четырех кораблей РФ в Ла-Манше

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Фрегат HMS Iron Duke и патрульный корабль HMS Tune ВМС Великобритании проследили за проходом трех российских кораблей и одного танкера в проливе Ла-Манш и Северном море на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

Уточняется, что британские суда сопровождали подводную лодку "Новороссийск" и буксир "Евгений Чуров" через пролив Па-де-Кале. После того, как те покинули воды Великобритании, обязанности по наблюдению были переданы ВМС Франции.

Затем корабли Великобритании вернулись в Северное море, где повторили свою операцию с корветом "Стойкий" и танкером Yaz. В заявлении Минобороны отмечается, что проходы кораблей РФ были осуществлены в рамках международного морского права.

Кроме того, военное ведомство сообщило, что 11 сентября два истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для "перехвата" двух российских противолодочных самолетов Ту-142, которые действовали вблизи Великобритании. Вместе с тем указывается, что самолеты РФ не заходили в воздушное пространство Великобритании.

Ранее Владимир Путин во время открытия командно-штабных учений "Океан-2024" заявил, что российские вооруженные силы проводят самые масштабные учения на море за последние три десятилетия.

В августе разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который принадлежит ВВС Великобритании, зафиксировали над Черным морем. Воздушное судно с номером авиарейса RRR7223 вылетело с аэродрома в Уоддингтоне.