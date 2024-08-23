Flightradar: над Черным морем пролетал британский разведсамолет RC-135W

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Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который принадлежит ВВС Великобритании, зафиксировали над Черным морем, это следует из данных Flightradar.

Так, воздушное судно с номером авиарейса RRR7223 вылетело с аэродрома в Уоддингтоне в 09:06 по местному времени (12:06 по московскому) и находится уже в западной части Черного моря.

При этом накануне Flightradar зафиксировал сразу три американских разведсамолета у берегов Черного моря. Речь идет о таких воздушных судах, как Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Судя по данным портала, их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.

Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon пролегал над побережьем Румынии и Черным морем вблизи страны. Он достиг Румынии примерно в 12:00 по московскому времени и покинуло воздушное пространство около 16:00.

