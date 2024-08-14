Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, заявили в министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в воздухе самолеты сопровождались экипажами российских МиГ-31, а на отдельных этапах маршрута – иностранными истребителями. Продолжительность полета превысила 4 часа.

Дальняя авиация регулярно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все подобные полеты военных самолетов России проводятся с соблюдением международных правил использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопоровождали экипажи Су-30см и Су-27. Самолеты находились в воздухе около 5 часов.