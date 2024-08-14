Два бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря

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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, истребительное сопровождение в ходе полета было обеспечено экипажами Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил РФ. Самолеты находились в воздухе около 5 часов. При этом на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались иностранными истребителями.

Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, подчеркнули в Минобороны. Все подобные полеты проводятся со строгим соблюдением международных правил использования воздушного пространства.

Ранее министерству обороны передали новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Самолеты получили улучшенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря такой модернизации удалось расширить их боевые возможности.