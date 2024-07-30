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30 июля, 15:08

Безопасность

Два ракетоносца ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, рассказали в Минобороны РФ.

Полет длился более 10 часов. Стратегических бомбардировщиков в воздухе сопровождали российские Су-35С и Су-30СМ. При этом на отдельных этапах в воздух поднимались иностранные истребители.

Ранее самолеты ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, неподалеку от берегов Аляски. Полет длился более пяти часов. Патрулирование также вела авиагруппа в составе Ту-95МС.

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