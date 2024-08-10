МО РФ получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 были созданы и переданы министерству обороны России, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех).

Представители ОАК уточнили, что изготовлением военных самолетов занимался Иркутский авиационный завод корпорации.

Над техникой проводились все необходимые наземные и летные испытания. Самолеты были направлены на место несения службы только после их успешного прохождения.

"Иркутский авиационный завод своевременного выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа", – указали в корпорации.

Су-30СМ2 получили улучшенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. За счет подобной модернизации специалистам удалось расширить боевые возможности самолетов. Так, была увеличена дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Кроме того, в обновленный состав вооружения военных самолетов ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов. При этом дальность удара равна нескольким сотням километров.

Ранее в России разработали FPV-дрон "Судного дня". Он предназначен для использования при нанесении ядерных ударов.

Беспилотник обладает небольшими размерами, что обеспечивает возможность его компактной укладки с наземным оборудованием. Также за счет такой характеристики аппарат в состоянии облетать заданные точки и проникать в здания и промышленные сооружения.

