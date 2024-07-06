Система охраны объектов с FPV-дронами успешно прошла испытания на аэродроме в РФ

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Система охраны инфраструктурных объектов, в которой применяются FPV-дроны, успешно прошла испытания на одном из действующих гражданских аэродромов. Об этом сообщил разработчик проекта, гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, аэродром во время испытаний работал в штатном режиме.

"Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Мы провели тестовую работу FPV-пилотов под управлением диспетчеров аэродрома. Вся работа проводилась под прямым контролем руководителя полетами", – приводит РИА Новости слова Кузякина.

Специалисты также обучили управлять этой системой сотрудников аэродрома. Она предполагает осуществление оперативного мониторинга объекта и физическое уничтожение аппаратов-"нарушителей" на земле и в воздухе.

В обычном режиме FPV-расчет охраны проводит орнитологические облеты аэродрома, а также прилегающих территорий для разгона птиц.

Кузякин рассказал, что во время испытаний была накоплена база знаний и компетенция по организации работы FPV-ПВО охраны в рамках действующего аэродрома.

"Убедились, что мы как минимум не мешаем, а как максимум можем очень быстро и оперативно отреагировать на нарушение воздушного или наземного периметра. Появилась возможность очень быстро "слетать и посмотреть", – добавил он.

Так, в рамках эксперимента пилоты FPV находились в специальном пункте дислокации, а диспетчеры аэродрома управляли не только воздушным движением, но и работой FPV-пилотов.

Результаты испытаний показали, что они могут хорошо взаимодействовать, никому при этом не мешая и выполняя защитные или регламентные функции.

Ранее российская компания "Стратим" создала разведывательный дрон "Воробей". Он является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в ходе спецоперации китайских беспилотников Mavic, использующихся для корректировки артиллерийского огня.

Кроме того, в России нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы. По оценкам специалистов, использование нейросетей в радиолокации увеличивает вероятность распознавания дронов до 95%.