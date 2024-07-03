Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" передан заказчику

Фото: министерство обороны РФ

Новейший дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" передали заказчику, сообщает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в своем телеграм-канале.

Судно, построенное в Санкт-Петербурге по проекту 21180М, будет нести службу на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Оно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также тушения пожаров на аварийных объектах.

Ранее сообщалось, что ледокол будет нести службу на Тихоокеанском флоте, выполняя задачи ледовой проводки боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктической зоне.

Владимир Путин ранее заявил, что Российский атомный ледокольный флот уникален. По его словам, ни у кого в мире нет таких судов. Он также указал на важность учебного флота, подчеркнув, что без него никуда.

Российский лидер также рассказал, что атомный ледокол "Лидер", создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота – он будет колоть лед высотой 6–7 метров.

Путин также сообщил, что Военно-морской флот РФ год от года получает все больше военных кораблей и судов. Президент рассказал, что в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, в 2023-м – 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

Глава государства подчеркнул, что геополитическое напряжение в мире возрастает и Россия должна реагировать на это укреплением армии и флота. По его словам, к угрозам в отношении РФ надо относиться серьезно и планировать адекватные ответы.

