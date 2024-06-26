Путин провел совещание по вопросам кораблестроения

Фото: kremlin.ru

Военно-морской флот РФ год от года получает все больше военных кораблей и судов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Президент рассказал, что в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, в 2023-м – 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

Глава государства подчеркнул, что геополитическое напряжение в мире возрастает и заявил, что Россия должна реагировать на это укреплением армии и флота. По его словам, к угрозам в отношении РФ надо относиться серьезно и планировать адекватные ответы.

Путин подчеркнул, что Россия должна спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины столетия и отметил, что государству предстоит форсировать модернизацию судостроительных предприятий. Он также призвал создавать привлекательные условия труда в судостроении, чтобы сотрудники подобных предприятий имели достойные высокие зарплаты.

Президент потребовал от Минобороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. Впоследствии совещание продолжилось за закрытыми для журналистов дверями.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена укрепить морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана. Подобными планами глава государства поделился в рамках поднятия флагов на новых кораблях в Санкт-Петербурге.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Николай Патрушев в должности помощника президента РФ будет заниматься вопросами кораблестроения. Патрушев дольше всех был секретарем Совета безопасности РФ – он вступил в должность в 2008 году и был освобожден от нее в 2024-м.

