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25 декабря, 17:38

Безопасность

Путин заявил, что РФ укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия намерена укрепить морскую мощь на всех стратегических направлениях, отметил Владимир Путин в рамках поднятия флагов на новых кораблях в Санкт-Петербурге.

"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", – заверил он.

Ранее Путин разрешил поднять флаги на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Церемония состоялась на судостроительном заводе "Северная верфь".

До этого главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил, что все военные флоты России находятся в боеготовности. По его информации, их боеготовность была проверена применением практического оружия, проведением учений и контрольными проверками. Кроме того, в начале года в состав ВМФ планируют принять еще один ледокол, суда снабжения и многофункциональные суда.

Корабли Северного флота вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана

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