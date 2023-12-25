Путин разрешил поднять флаг на фрегате "Адмирал Головко" и корабле "Наро-Фоминск"

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Владимир Путин разрешил поднять флаги на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин". Церемония состоялась на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Фрегат "Адмирал Головко" построили по заказу Военно-морского флота. Он призван вести боевые действия в дальней и ближней морских зонах, а также участвовать в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Фрегат способен поражать надводные корабли и суда, искать и уничтожать подводные лодки, уничтожать наземные цели в глубине территории противника. Кроме того, "Адмирал Головко" предназначен для противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов ВМФ в районах боевых действий, на переходе морем и в пунктах маневренного базирования.

Также фрегат предназначен для огневой поддержки высадки морских десантов и ведения боевых действий сухопутными войсками на приморских направлениях.

Фрегат будет плавать в дальней морской и океанской зонах. Его оснастили современными комплексами ударного ракетного оружия "Калибр", "Оникс", зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Также корабль обладает высокой маневренностью и оснащен современным навигационным комплексом.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" спроектировало АО "Зеленодольское ПКБ". Он будет проходить на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги. Требованиями тактико-технического задания была предусмотрена такая дальность плавания, чтобы корабль мог совершать переходы по всей протяженности Волги и Каспия. В декабре 2021 года в Зеленодольске прошла торжественная церемония спуска корабля на воду.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" построили на Средне Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга по заказу Военно-морского флота для противоминного обеспечения в прибрежных и ближних морских зонах.

Судно спустили на воду в апреле 2023 года. В задачи корабля входят разведывательный поиск мин и минных заграждений и их уничтожение, противоминная охрана судов, а также борьба с диверсионными силами и средствами противника, противоминное наблюдение, обвехование фарватеров и других морских рубежей, постановка оборонительных минных ограждений.

Корабль оборудовали артиллерийской установкой АК-306, которая может совершать шесть тысяч выстрелов в минуту с максимальной дальностью шесть километров, ПЗРК "Игла", предназначенной для поражения низколетящих целей и вертолетов, пулеметом "Корд" для ведения огня по быстроходным легкобронированным морским целям, борьбы с подводными диверсантами и уничтожения плавающих мин.

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил, что все военные флоты России находятся в боеготовности. По его информации, их боеготовность была проверена применением практического оружия, проведением учений и контрольными проверками. Кроме того, в начале года в состав ВМФ планируют принять еще один ледокол, суда снабжения и многофункциональные суда.

Военачальник сказал, что, по его мнению, 2023 год был для Военно-морского флота насыщенным. В особенности он отметил проведение учений в Арктике, учения "Океанский щит", в которых были задействованы нескольких флотов.

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