Путин заявил, что в РФ продолжат повышать морскую мощь страны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Работа по повышению морской мощи и укреплению Военно-морского флота (ВМФ) России будет продолжена, заявил Владимир Путин на церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр Третий".

"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность ВМФ России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии", – добавил российский лидер.

По его словам, в ближайшие годы "Севмаш" передаст для ВМФ три подводных ракетоносца "Борей-А". Также в процессе строительства находятся еще пять подлодок "Ясень-М", а работы на атомном крейсере "Архангельск" идут к завершению, уточнил Путин.

Президент РФ сказал, что "Красноярск" и "Император Александр Третий" не имеют себе равных.

"Эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота", – подчеркнул российский лидер.

В сентябре 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году в эксплуатацию приняли уже 2 корабля, а до конца года в состав флота поступит еще 12 кораблей, включая подводные.

До этого стало сообщалось, что подлодка "Красноярск" выполнила пуски ракет в ходе государственных испытаний в Белом море. Чуть ранее "Император Александр Третий" также успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

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