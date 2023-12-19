Шойгу сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря

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Военно-морской район был сформирован в Азовском море. Также было восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

"Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ должны поддерживать все компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) в постоянной боеготовности. Он напомнил, что в ноябре 2021 года Владимир Путин призвал нарастить уровень оснащения ВМФ современным вооружением к 2027 году до 70%.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские корабли продолжают патрулировать важные районы Мирового океана вместе с кораблями других стран. Так, по его словами, в апреле состоялось патрулирование с ВМС Ирана, а с июля по август – с ВМС Китая.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности. Однако, как он рассказал, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.

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