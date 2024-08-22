Flightradar: три американских самолета-разведчика замечены над Черным морем

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Как минимум три американских самолета-разведчика замечены у берегов Черного моря. Это следует из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Судя по данным портала, самолеты некоторое время кружили у побережья Черного моря. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией. Речь идет о таких воздушных судах, как Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon.

Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon пролегал над побережьем Румынии и Черным морем вблизи страны. Он достиг Румынии примерно в 12:00 по московскому времени и покинуло воздушное пространство около 16:00.

Ранее в небе над Украиной был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании. Он появился в Кировоградской области, пролетел над несколькими областями страны, в том числе Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской, а затем пропал с карты около села Чабановка в Закарпатье.

До этого беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров во время выполнения разведывательной миссии над Черным морем у Крыма. Предположительно, он исчез из системы мониторинга из-за того, что в целях маскировки операторы дрона отключили опознавательные транспондеры.