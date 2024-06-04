Flightradar: БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США пропал с радаров над Черным морем

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Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии над Черным морем у Крыма. Это следует из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

Согласно указанной там информации, стратегический разведывательный БПЛА с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, пролетел через воздушное пространство Болгарии, после чего отправился в сторону акватории Черного моря с целью дальней разведки зоны СВО и территории Крыма.

Возможно, беспилотник исчез из системы мониторинга из-за того, что в целях маскировки операторы дрона отключили опознавательные транспондеры. Таким образом, сам БПЛА можно обнаружить лишь с помощью радиолокационных систем (РЛС), в том числе и военных.

30 мая сообщалось, что Черноморский флот ВС РФ уничтожил за сутки четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны России сбили восемь ракет ATACMS над Азовским морем. Одновременно с этим ПВО РФ удалось перехватить восемь беспилотников над Черным морем, у побережья Крымского полуострова.