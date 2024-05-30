Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены на северо-западе Черного моря

Фото: телеграм-канал "Миноборон России"

Черноморский флот ВС РФ за сутки уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Ранее силы противовоздушной обороны России сбили восемь ракет ATACMS над Азовским морем за ночь. Одновременно с этим ПВО РФ удалось перехватить восемь беспилотников над Черным морем, у побережья Крымского полуострова.

До этого средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Погарским районом Брянской области. При этом, по словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего погибших и разрушений выявлено не было.