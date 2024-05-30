Восемь ракет ATACMS уничтожены над Азовским морем

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь ракет ATACMS над Азовским морем за ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве также рассказали, что ПВО РФ удалось перехватить восемь беспилотников над Черным морем, у побережья Крымского полуострова.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

ВС РФ также уничтожили два безэкипажных катера, которые шли в направлении Крыма.

Советник главы Крыма Олег Крючков в ночь на 30 мая сообщал, что после отражения украинской атаки по объектам инфраструктуры Керчи обломками сбитых ракет были повреждены два парома. По его словам, было повреждено остекление надстроек, обошлось без жертв среди моряков и гражданских.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух погибших в результате ракетной атаки украинских войск по территории полуострова в Симферопольском районе.