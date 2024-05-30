Два парома повреждены после отражения атаки ВСУ по объектам инфраструктуры Керчи

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Два парома повреждены после отражения украинской атаки по объектам инфраструктуры Керчи. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", – написал он.

Крючков уточнил, что после оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена.

Ранее двое строителей погибли в Крыму после атаки со стороны Украины. Инцидент произошел вечером 23 мая в Симферопольском районе полуострова. Снаряды ВСУ также попали по пустующему объекту хозяйственного назначения в Алуште. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования близким погибших при ударе.

