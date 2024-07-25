Истребители Канады и США поднимались для перехвата бомбардировщиков РФ и КНР близ Аляски

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Два российских и два китайских бомбардировщика 24 июля пролетали в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Об этом в соцсети X сообщило Североамериканское командование ПВО (NORAD).

"Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", – указано в заявлении.

В NORAD сообщили, что бомбардировщики РФ и КНР не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США и на протяжении полета оставались в международном воздушном пространстве. Командование подчеркнуло, что продолжит следить за активностью конкурентов вблизи Северной Америки и "отвечать присутствием на присутствие".

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Полет продолжался около девяти часов.

До этого два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Его продолжительность составила более десяти часов.