11 сентября, 19:51Безопасность
Два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Полет продолжался примерно 5 часов.
В сообщении уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Арктики.
В августе два ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Полет длился более 6 часов.
До этого два стратегических ракетоносца Ту-160 также выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Сопровождение экипажей обеспечивали самолеты Су-35 Воздушно-космических сил.
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет у западного побережья Аляски
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