Два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Полет продолжался примерно 5 часов.

В сообщении уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Арктики.

В августе два ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Полет длился более 6 часов.

До этого два стратегических ракетоносца Ту-160 также выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Сопровождение экипажей обеспечивали самолеты Су-35 Воздушно-космических сил.

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет у западного побережья Аляски