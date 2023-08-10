Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет в Арктике

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около восьми часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил России", – говорится в уведомлении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили о выполнении стратегическими ракетоносцами Ту-95МС планового полета над нейтральными водами Берингова моря недалеко от побережья Аляски. Отмечалось, что в качестве сопровождения ракетоносцев выступали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ведомстве подчеркнули, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами окружающих РФ морей и океанов. Такие полеты проходят в полном соответствии с международными нормами.

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