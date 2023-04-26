Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 14 часов, сообщили в Минобороны России.

Во время полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В военном ведомстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, Северной Атлантики. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной частью Японского морей.

До этого два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.