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Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 14 часов, сообщили в Минобороны России.
Во время полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
В военном ведомстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, Северной Атлантики. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной частью Японского морей.
До этого два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.
Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями
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