Ту-22МЗ провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Восемь сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной частью Японского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, самолеты Ту-22МЗ осуществляли авиационную поддержку флота. Полеты были проведены с соблюдением границ и в строгом соответствии с международными правилами использования авиационного пространства.

Незапланированная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота проводится с 14 апреля. Как ранее сообщил Владимир Путин, первый ее этап прошел на высоком уровне.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что в ходе внезапного мероприятия подводные лодки проверили на готовность к применению оружия. Участие в проверке ТОФ принимают более 25 тысяч военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.

