Корабли Тихоокеанского флота возвращаются на базы после завершения проверки – МО

Фото: Министерство обороны РФ

Силы Тихоокеанского флота возвращаются в места постоянной дислокации после завершения внезапной проверки боевой готовности, сообщает министерство обороны РФ.

В частности, у своих причалов уже ошвартовался корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов", "Громкий" и "Совершенный", а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

После того, как материальные запасы пополнятся, а экипажи немного отдохнут, корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Во внезапной проверке сил Тихоокеанского флота участвовали свыше 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

С экипажами боевых кораблей в Японском, Охотском и Беринговом морях провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок.

Также были выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника. Войска ПВО флота отразили воздушные нападения условного противника.

14 апреля Тихоокеанский флот (ТОФ) был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. Как объяснял глава Минобороны Сергей Шойгу, такие проверки проводятся в связи с решением президента оценить состояние и повысить готовность вооруженных сил.

17 апреля глава Минобороны отчитался Владимиру Путину о ходе проверки ТОФ. В частности, он рассказал, что были отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подводными лодками. Президент, в свою очередь, отметил, что первый этап проверки прошел на очень высоком уровне.

Позже Путин попросил Шойгу обеспечить на других флотах РФ подготовку мероприятий, аналогичных внезапной проверке Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства отметил, что сегодня у России есть военные приоритеты, а именно украинское направление, однако задачи развития флота в целом никто не отменял.

