17:26Безопасность
Два Ту-95МС ВКС России выполнили полет вблизи побережья Аляски
В воздухе самолеты сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Во время полета, продолжительность которого превысила 13 часов, ракетоносцы отработали дозаправку топливом в воздухе.
Отмечается, что российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами окружающих РФ морей и океанов. Все подобные полеты проходят в полном соответствии с международными нормами.
Так, в начале июня два Ту-95МС ВКС России осуществили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители МиГ-31. Полет продолжался в течение пяти часов.
Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
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