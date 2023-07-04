Истребитель Миг-31 разбился при выполнении учебного полета в Камчатском крае

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Российский истребитель – перехватчик Миг-31 потерпел аварию при выполнении планового учебного полета над акваторией Авачинского залива в Камчатском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ.

На территорию происшествия были направлены поисково-спасательные силы ТОФ. Они осуществляют поиск экипажа.

По информации ТОФ, Миг-31 осуществлял полет без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии совершил жесткую посадку вертолет Ми-24 Вооруженных сил государства. Происшествие случилось в Барановичском районе Брестской области.

В результате инцидента члены экипажа воздушного судна получили травмы. На земле разрушений и пострадавших от падения не выявили.