16:33Происшествия
Истребитель Миг-31 разбился при выполнении учебного полета в Камчатском крае
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Российский истребитель – перехватчик Миг-31 потерпел аварию при выполнении планового учебного полета над акваторией Авачинского залива в Камчатском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ.
На территорию происшествия были направлены поисково-спасательные силы ТОФ. Они осуществляют поиск экипажа.
По информации ТОФ, Миг-31 осуществлял полет без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии совершил жесткую посадку вертолет Ми-24 Вооруженных сил государства. Происшествие случилось в Барановичском районе Брестской области.
В результате инцидента члены экипажа воздушного судна получили травмы. На земле разрушений и пострадавших от падения не выявили.
Читайте также