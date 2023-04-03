Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Легкомоторный самолет упал в Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, происшествие случилось возле населенного пункта Стандартный. В результате происшествия погиб пилот.

Источник уточнил, что других жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в районе поселка Рассвет в Алтайском крае. В результате происшествия погибли два человека.

До этого жесткую посадку совершил самолет, который летел из Тамбова в Москву. В результате погиб пилот легкомоторного воздушного судна.



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