Два человека погибли при падении легкомоторного судна на Алтае

Фото: Барнаульская транспортная прокуратура

Два человека погибли в результате падения легкомоторного воздушного судна в районе поселка Рассвет в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 07:00 по московскому времени.

"По предварительным данным, на борту находились два человека, которые в результате инцидента погибли", – говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого легкомоторный самолет, летевший из Тамбова в Москву, совершил жесткую посадку в Тульской области. В результате аварии пилот погиб.

Ранее вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае. Уточнялось, что погибших и пострадавших в результате происшествия не было.