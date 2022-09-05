В самолете, потерпевшем крушение в Балтийском море, находились 6 человек – СМИ

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Самолет Cessna, следовавший из Испании в немецкий Кельн, упал в Балтийское море недалеко от города Вентспилс в Латвии. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, на воздушном судне возникли проблемы сразу после взлета, затем связь с самолетом была потеряна. Отмечается, что береговая охрана Швеции направила на место крушения спасательные самолеты, вертолет и катера.

По данным газеты, что на борту находились четыре человека: пилот, мужчина, женщина и ребенок. Однако агентство Reuters сообщает, что шведские спасатели не нашли людей в кабине пилота после катастрофы.

Издание также утверждает, что потерпевший крушение борт сопровождали самолеты НАТО, базирующиеся в Эстонии, а также немецкие истребители Tornado. Указывается, что их поднимали для перехвата Cessna. По данным агентства, самолет не указал пункт назначения, однако два раза повернул над Парижем и Кельном, затем полетел в сторону Балтийского моря.

РИА Новости ссылкой на Латвийское национальное агентство LETA, в свою очередь, сообщает, что, по актуализированным данным, в потерпевшем крушение самолете находилось шесть человек.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение во французском департаменте Сена и Марна. На борту находились 33-летний пилот и 50-летний пассажир, для которого этот полет был первый. Оба мужчины погибли на месте. Воздушное судно резко упало с высоты 50–60 метров, когда находилось над взлетно-посадочными полосами.