Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

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Фото: depositphotos/avoodin
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Бегишево в Республике Татарстан. Об этом со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о воздушном судне Diamond. Инцидент произошел накануне вечером. На борту находились два члена экипажа. Никто не пострадал.
По данным надзорного ведомства, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота. После ЧП самолет эвакуировали со взлетно-посадочной полосы аэропорта.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Архангельск – Несь. Никто не пострадал.
До этого вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе. Семь человек получили травмы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
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