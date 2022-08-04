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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, на борту находился один человек. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Камчатский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области. В результате были повреждены линии электропередачи. Никто не пострадал. По факту произошедшего организована проверка.