Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет CZAW SportCruiser сел на Ланьшинский карьер в деревне Ланьшино. Внутри находился один человек, которого спасли из воды очевидцы.

В настоящее время самолет находится под водой, розлива топлива нет.

Ранее сообщалось, что частный самолет, патрулировавший лесные пожары, совершил жесткую посадку в районе села Мукучу в Якутии. Отмечается, что на борту находились два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Никто из них не пострадал. Для выяснения обстоятельств происшествия на место была направлена группа следователей.

