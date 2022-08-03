Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Ростовом

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тацинском районе Ростовской области, говорится на сайте Западного межрегионального следственного управления СК РФ.

"В результате посадки повреждены линии электропередачи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот легкомоторного самолета не пострадал. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее в Улан-Уде самодельный самолет местного аэроклуба совершил вынужденную посадку после отказа двигателя. Разрушений на месте происшествия не было, никто из людей не пострадал.

