Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в ХМАО

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Вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В ХМАО под Сургутом вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. На его борту – семь человек", – отметил он.

Данную информацию подтвердили в региональном МЧС. Там уточнили, что на место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выехали спасатели.

По предварительным данным, погибших в результате нет.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае. Уточнялось, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, были начаты следственные мероприятия.

По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты установят обстоятельства инцидента.

